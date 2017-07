L'Assemblée nationale entérine la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 1er novembre prochain

Ce régime courait jusqu'au 15 juillet avant le vote de ce jour. La dernière prolongation de l'état d'urgence avait alors eu lieu en décembre dernier, où deux fois plus de députés avaient pris part au vote (288 pour et 32 contre). Surpris par la faible ampleur de la participation, le président de l'Assemblée a d'ailleurs proposé aux députés qui n'auraient pas pu prendre part au vote qu'ils pourraient voter par la suite.

Etat d'urgence, acte 6. Le régime d'exception en vigueur en France depuis novembre 2015, au lendemain des attentats de Paris, va durer quelques mois de plus jusqu'en novembre prochain, après un vote des députés en faveur de sa prolongation. 137 parlementaires ont voté pour et 13 contre (des députés de la France insoumise et des communistes, jugeant le texte "inutile et dangereux pour les libertés publiques"). Auparavant, le Sénat avait approuvé dans les mêmes termes cette prolongation de l'état d'urgence.