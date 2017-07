L'Assemblée vote l'interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires

La loi punirait cette infraction de 3 ans et prison et 45.000 euros d'amende, et contraint à rembourser les sommes versées en violation de cette mesure. Selon l'article 4, l'interdiction concerne les conjoints, parents, enfants et fratrie.





Les députés ont adopté dans la foulée l'article 5, qui instaure l'interdiction des emplois familiaux dans les cabinets des exécutifs locaux, selon des conditions similaires à celles des députés et des membres du gouvernement.