Accusations contre Hollande : Fillon "a voté contre tous les textes renforçant l’indépendance de la justice", réplique le garde des sceaux

"Il y a un livre qui sort ces jours-ci, qui a été écrit par des journalistes qui sont très loin d'être mes amis puisque deux d'entre eux sont des journalistes du Canard Enchaîné. Il explique que François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau, ce qui est d'une illégalité totale." François Fillon a rué dans les brancards, jeudi soir sur France 2. Le chef de l’État lui a vite répondu, condamnant "avec la plus grande fermeté les allégations mensongères de François Fillon" et assurant que "depuis 2012, c'est un fait établi, l'exécutif n'est jamais intervenu dans aucune procédure judiciaire et a toujours respecté strictement l'indépendance de la magistrature". Concerné également, le ministère de la Justice a lui aussi officiellement réagi, via un communiqué cinglant, listant six lois que n’a pas votées l’intéressé.