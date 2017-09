Chauve contre dégarni : Edouard Philippe et François Lenglet parlent shampoing dans "L'Emission politique"

On attendait le duel Edouard Philippe/Jean-Luc Mélenchon sur le fond, on retiendra (ou pas) celui plus léger entre le Premier ministre et le journaliste François Lenglet. Sur le plateau de "L’Emission politique", jeudi soir sur France 2, les deux hommes se sont gentiment apostrophés et ont provoqué quelques sourires dans l’assistance en parlant… cheveux. Ou plutôt, absence de cheveux, puisque Edouard Philippe s’est gentiment moqué du crâne lisse de son interlocuteur.





Alors que celui-ci lui présentait un flacon de shampoing pour aborder l’avenir du groupe L’Oréal – après le décès de Liliane Bettencourt -, en précisant qu’il n’était pas "un spécialiste du shampoing", le Premier ministre a embrayé : "Je vous suis de près, Monsieur Lenglet, vous êtes mon avenir en la matière". Une référence à la calvitie qui orne le crâne du chef du gouvernement.