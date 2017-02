L'ex-assistante de Marc Joulaud témoigne et assure "ne pas avoir travaillé" avec Penelope Fillon

Celle qui est à présent adjointe au maire d'Angers précise encore à propos de Penelope Fillon : "C'est quelqu'un de très gentil, de très humain, très serviable. Je la croisais à Sablé et à Paris (...) Elle venait surtout quand il (François Fillon, ndlr) n'était pas là. (...) Je l'ai côtoyée à des réceptions, quand j'emmenais des groupes à Paris. Je la voyais mais, en même temps, vu mes fonctions, je n'avais pas à travailler avec elle non plus."





Et Jeanne Robin-Behre de détailler ses fonctions, soulignant ainsi qu'elle n'était pas censée être en contact direct avec la principale concernée : "Dans les fonctions qui étaient les miennes, auprès de Marc Joulaud, on n'était pas en connexion. On ne faisait pas la même chose. (...) J'avais deux contrats, un avec Marc Joulaud, l'autre avec Jean-Pierre Chauveau, qui était sénateur de la Sarthe. Je travaillais pour ces deux élus-là, plus François Fillon. Parce que, de toute façon, le territoire c'est François Fillon. Et les demandes, elles arrivaient chez lui."





Un témoignage qui vient s'ajouter à de nombreuses enquêtes journalistiques menées à Sablé-sur-Sarthe, débouchant systématiquement sur la même conclusion : personne ne semble avoir travaillé avec Penelope Fillon dans la municipalité de son mari. De son côté, en pleine opération reconquête, François Fillon continue d'affirmer que le travail fourni par sa femme était bien réel. Ce sera aux enquêteurs d'en décider. Toujours selon Le Courrier de l'Ouest, Jeanne Robinson-Behre a été entendue dans le cadre de l'enquête pour emploi fictif visant l'épouse du candidat.