L'ancien président PS de l'Assemblée nationale Henri  Emmanuelli est mort

L'ancien ministre et président PS de l'Assemblée nationale, Henri Emmanuelli, est décédé ce mardi matin à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie. Selon le quotidien Sud Ouest, il était hospitalisé depuis quelques jours à Bayonne pour une double bronchite infectieuse. Ombrageux, cassant, connu pour ses colères mais aussi son sens de l'humour, il était affaibli par une neuropathie détectée en 2006. Ces derniers temps, il ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant.





Cet homme aux sourcils épais et à la voix rocailleuse avait été, entre 1981 et 1986, secrétaire d'Etat aux Dom-Tom puis au Budget du président François Mitterrand. Trésorier du PS en 1987, il avait présidé l'Assemblée nationale de 1992 à 1993 avant d'être brièvement premier secrétaire du PS entre 1994 et 1995. Il avait alors été battu par Lionel Jospin pour porter les couleurs socialistes à l'élection présidentielle de 1995.





En décembre 1997, ce mitterandiste historique est contraint de céder son siège de parlementaire après sa condamnation dans l'affaire Urba, en tant que trésorier du PS. Il retrouve néanmoins les bancs de l'hémicycle dès l'année 2000.





Issu d'un milieu populaire, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il entre à la Compagnie financière de Banque (CFB) d'Edmond de Rothschild en 1969. En 1972, il adhère au PS, dirigé depuis 1971 par François Mitterrand. Pourfendeur des "dérives social-libérales" au sein même du PS, il n'a jamais tourné le dos à ses idées et a notamment milité pour le non au référendum sur le Traité constitutionnel européen en 2005.