La dernière visite de Hollande au Mali : l'heure du bilan

Mais si le président français est actuellement présent dans la région, et pour la dernière fois de son mandat, c'est également pour co-présider samedi avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta le sommet Afrique-France auquel doit participer une trentaine de chefs d'Etat.





Au menu des discussions, il devrait notamment y avoir le respect des Constitutions, alors que certains présidents tentent de se maintenir au pouvoir, mais aussi les questions de sécurité. En 2013, la France s'était engagée à former 20.000 militaires africains par an. Elle a finalement légèrement dépassé cet objectif en atteignant les 21.500 en moyenne et elle compte encore augmenter ce chiffre à 25.000.