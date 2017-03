LA GAUCHE À LA SAUCE HOLLANDAISE -Répondez à notre instantané du jour

À la recherche du bon candidat : Hier soir, les hollandais se sont retrouvés au cabinet du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Au menu, déterminer leur candidat pour la présidentielle. Mais entre Benoît Hamon qui depuis la primaire, semble s'être endormi et Emmanuel Macron, qui multiplie les appels du pied aux électeurs de droite comme de gauche, leur choix s'annonce compliqué... Toutefois, selon l'entourage d'un ministre hollandais, ils s'achemineraient "vers un soutien à Emmanuel Macron", puisque "face à l'extrême droite et à la droite violente empêtrée dans les affaires, il n'est pas possible (pour le PS) d'être au second tour. Or Benoît Hamon stagne trop bas dans les sondages".