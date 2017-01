La loi Travail responsable des licenciements à "La Voix du Nord" ? Qui de Hamon ou El Khomri s'est trompé ?

Après lui avoir répondu en direct sur Twitter, la ministre du Travail Myriam El Khomri lui a adressé ce vendredi un courrier dans lequel elle l'accuse de recourir à des "contrevérités" sur le lien entre la loi Travail et le plan social touchant le quotidien régional. "La mise en oeuvre du PSE [...] ne peut en aucune façon être imputée à cette loi mais aux difficultés économiques subies par de nombreuses entreprises de presse", a répondu la ministre. "Le même PSE aurait parfaitement pu être mis en oeuvre il y a six mois", selon elle, arguant entre autres que la loi "ne fait que reprendre la jurisprudence existante".





Alors qui dit vrai ? LCI a interrogé Julien Boutiron, avocat spécialisé dans le droit du travail, auteur de Le droit du travail pour les nuls. Selon lui, difficile d'arbitrer. Chacun reste dans sa posture de défenseur ou d'opposant à la loi, dont la réforme des licenciements économiques est l'une des mesures les plus controversées, et qui précise dans le Code du travail les motifs de rupture afin de "sécuriser" l'employeur face au juge. "La loi Travail a permis de fixer les critères rendant possibles les licenciements économiques. Ils étaient possibles avant également, mais plus arbitraires. Le juge devait apprécier si la cause économique était justifiée ou non", explique-t-il.