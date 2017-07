La majorité de Macron, "caporalisée"... et bientôt frondeuse ?

Un président de la commission de Défense, Jean-Jacques Bridey (ex-PS), qui regrette publiquement le choix de couper 850 millions d'euros dans le budget des armées. Des députés qui s'insurgent contre des propos rapportés du vice-président de groupe Gilles Le Gendre, les appelant à se méfier des journalistes. D'autres qui rechignent à voter telle quelle la suppression de leur réserve parlementaire et de leur indemnité de frais de mandat, réforme pourtant portée par l'exécutif et par eux-mêmes lors des législatives... D'autres, enfin, qui râlent contre la "caporalisation" de la majorité, visant tout particulièrement le président du groupe Richard Ferrand, qui serrerait la bride un peu trop fort. Un mois à peine après l'élection des 308 députés LREM à l'Assemblée nationale, un petit vent de révolte semble déjà se lever sur les bancs du Palais Bourbon. Si l'on est bien loin des "frondeurs" de l'ancienne majorité socialiste, certains agacements se disent désormais à haute voix.





Les tensions, aussi. Ce mercredi, lors de longs débats sur le projet de loi "pour la confiance dans notre vie démocratique", la présidente LREM de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, croyant le micro éteint, se lâche contre ses collègues jugés trop passifs : "On a une responsable de texte qui est inexistante, c'est comme si elle était à Nouméa sur une chaise longue [...] Et on a un groupe qui dort, qui ne sait pas monter au créneau, qui est vautré", lâche-t-elle à son vice-président. Sollicitée à propos de cet épisode qui fait tâche pour l'image de cohésion que veut se donner le groupe, la députée n'a pas donné suite.