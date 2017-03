La ministre Ericka Bareigts présente "ses excuses" au peuple guyanais

CONFLIT - La Guyane est plongée depuis plusieurs jours dans une crise sociale et politique sans précédent. Depuis mercredi, les ministres Matthias Fekl (Intérieur) et Ericka Bareigts (Outre-mer) sont sur place pour tenter de trouver une porte de sortie. Et après une première journée de négociation tendue, le pouvoir a fait jeudi soir un pas en avant vers les représentants guyanais.