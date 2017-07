La plainte contre la caricature "antisémite" de Macron a été classée sans suite

La plainte déposée par En Marche contre une caricature d'Emmanuel Macron, reprenant des codes antisémites et diffusée par Les Républicains (LR) pendant la campagne présidentielle, a été classée sans suite par le parquet de Paris.





"Le signalement de Jean-Pierre Mignard, avocat et membre du comité politique d'En Marche, a été classé sans suite, aucune infraction n'ayant été caractérisée", a fait savoir l'avocat de LR, Rémi-Pierre Drai. Cette procédure a été définitivement classée le 13 juin pour "infraction insuffisamment caractérisée", selon une source judiciaire.





A six semaines du premier tour de l'élection présidentielle, le parti du candidat François Fillon avait publié le 10 mars sur son compte Twitter une infographie intitulée "La Vérité sur la galaxie Macron", qui représentait l'ancien banquier d'affaires, en costume-cravate et en haut-de-forme avec un nez crochu, un cigare et une faucille rouge.