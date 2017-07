La plus-value de 1,13 million d'euros de Muriel Pénicaud sur fond de plan social chez Danone

La pratique, légale, est dénoncée par des syndicats. Ces derniers critiquent également le timing de l'opération boursière de la ministre du Travail. Quelques jours avant que Muriel Pénicaud réalise sa plus-value, Danone a annoncé un "plan de restructuration", consistant entre autres en la "suppression de 900 postes managériaux et administratifs répartis dans 26 pays européens". Une annonce qui a fait bondir le cours en bourse de l'action Danone et donc augmenté encore plus la plus-value de Muriel Pénicaud.