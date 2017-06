La question off de Christophe Castaner : "Le lapsus, ça fait partie du jeu !"

Tout à chacun peut y être sujet, et il est le cauchemar des hommes politiques et, à plus forte raison encore, celui des porte-parole : le lapsus ! Christophe Castaner peut en témoigner. Alors que "l'affaire Bayrou" battait son plein, la langue du secrétaire d’Etat aux relations avec le Parlement a malencontreusement fourché. "Le Premier ministre met en oeuvre la polémique", a-t-il déclaré à l'issu du dernier Conseil des ministres. "Polémique" au lieu de "politique", un bon moyen de nourrir les analyses des éditorialistes, le lendemain...