La question off : la prochaine fois, Besancenot amènera ses livres pour meubler le plateau de LCI

Invité d'Audrey Crespo-Marat, Olivier Besancenot n'a pas coupé à la question OFF mais devant les caméras . Le porte-parole du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) aurait-il moins d'entrain qu'il y a quelques années, lorsqu'il était lui-même candidat à la présidentielle? Visiblement non. Ce sont semble-t-il davantage les conditions d'interviews et un livre signé Hollande posé sur une étagère à proximité de son fauteuil qui l'auraient troublé.