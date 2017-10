La sénatrice FN qui avait comparé les migrants aux nazis suspendue par son parti

"Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi", a-t-elle publié sur Facebook, reprenant là une citation du célèbre homme de télévision Léon Zitrone. La nouvelle élue pourrait bien regretter cette sortie, après que le Front national a annoncé, par la voix de son directeur de la communication David Rachline, sa suspension : "Elle est suspendue dans l'attente d'explications et de clarifications sur ses propos". "J'ai vu passer des propos sur la 'vermine', c'est absolument inacceptable", a-t-il dit à propos de sa successeure au Sénat.





La nouvelle représentante du Var à la Chambre haute a en effet beaucoupfait parler d'elle, après qu'un de ses posts Facebook datant du mois de mai avait émergé, une semaine après son élection. Ce lundi, Buzzfeed retrouvait ainsi un collage de deux images de Claudine Kauffmann : la première, une photo de plusieurs réfugiés sur le trottoir parisien et la seconde, une couverture de "La France sous l'occupation", sur laquelle figure Adolf Hitler et des officiels nazis. Le tout légendé comme suit : "Ceci me fait penser... à cela !!!"