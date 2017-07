Une députée La République En Marche, proche d’Emmanuel Macron, accusée d’avoir... mordu un chauffeur de taxi

Les faits se sont déroulés vendredi dernier, aux alentours de 23h30, dans un taxi roulant à Saint-Mandé (Val-de-Marne). À la fin de la course, une altercation survient entre Laetitia Avia et le chauffeur. En cause : le montant (de 12 euros) que la députée ne peut régler parce qu’elle n’a qu’une carte bancaire sur elle et que le terminal du taxi est hors service. La "marcheuse" menace alors de sortir du véhicule sans payer. Et le chauffeur réplique en redémarrant pour la conduire jusqu’à un distributeur automatique. C’est ensuite que les versions divergent.