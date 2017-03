Un conseiller régional FN suspendu après des propos révisionnistes

Des propos bien loin de l’image que tente de défendre aujourd’hui le Front National et qui ont rapidement fait réagir au sein du parti. Invité sur Cnews ce mercredi matin, Gilbert Collard a promis que le patron du FN à Nice serait convoqué et viré du Front National. "Ce mec est un con et un abruti" n’a pas manqué de commenté le député apparenté FN du Gard.





S’en est suivi un communiqué du parti confirmant ses dires : "Suite à la révélation de propos qu’il a tenus dans le cadre d’une reportage télévisé qui sera diffusé ce jour, M. Benoît Loeuillet est suspendu du Front National et sera convoqué très prochainement devant les instances disciplinaires du mouvement en vue de son exclusion" ajoutant espérer que "M. Loeuillet aura l’honnêteté de démissionner de son mandat de Conseiller régional". A quelques semaines de la présidentielle, le FN compte bien soigner son image et mettre un voile sur les dérives internes.





Mais le documentaire jette le trouble sur l'ensemble de la branche frontiste de Nice. Le journaliste infiltré accompagne ainsi au début du documentaire le patron local du Front national de la Jeunesse, Bryan Masson, à une soirée identitaire dans leur repère lyonnais de "La Traboule". On y croise de nombreux proches de Marine Le Pen comme Frédéric Chatillon, Axel Loustau, mais aussi les élus Guillaume Luczka (conseiller régional Ardennes) ou Aline Bertrand (conseillère régionale Paca). Le grand ménage ne semble pas terminé.