Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe en 5 idées très (trop ?) ambitieuses

Un même salaire minimal dans chaque pays ? A priori, non. En effet, harmoniser le montant d'un salaire minimum au niveau européen semble aujourd'hui impossible tant cohabitent au sein de l'Union des pays aux situations économiques différentes, et des ressortissants aux niveaux de vie très éloignés.





Pour preuve, entre les pays membres ayant instauré un salaire minimum, les écarts varient d'environ un à neuf : au Luxembourg, les salariés à temps plein ne gagnent pas moins de 1998,59 euros brut mensuels. Ce montant atteint 1563,25 euros en Irlande et 1480,27 euros en France. On descend par contre à 380 euros en Lettonie et Lituanie et à 235,20 euros en Bulgarie. Un écart qui ne s'explique pas que par les différences de train de vie, puisque même en modérant l'écart avec cette donnée, la variation de l'écart va de un à quatre.





Il s'agirait donc plutôt d'harmoniser le principe de salaire minimal. Aujourd'hui, ils sont six pays à s'en passer : Chypre, le Danemark, l’Autriche, l’Italie, la Finlande et la Suède, où il est fixé non par la loi mais au niveau des branches, après négociation entre représentants des salariés et du patronat. Le chemin pourrait être long. L’Allemagne, longtemps réticente, ne s’est dotée d’un salaire minimum qu'au 1er janvier 2015.