Le FN tente d'exploiter les propos de Macron sur "l'alcoolisme dans le bassin minier"

On peut se demander si le leader d'"En marche" fait dans la caricature en évoquant l'alcoolisme et le tabagisme du bassin minier. Plusieurs études montrent une surconsommation d'alcool dans le Nord-Pas-de-Calais, comme celle de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), ainsi qu'une surmortalité liée à l'alcool dans le bassin minier.

Pour l'heure , Emmanuel Macron n'a pas commenté la polémique naissante alimentée par le FN. Il est attendu en fin d'après-midi à Lille pour un meeting qui doit conclure une visite dans le Nord qui s'était pourtant passée sans accroc.