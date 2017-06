Le gouvernement ouvre la porte à la légalisation de la PMA pour les couples lesbiens et les femmes seules

Evoquant le calendrier de la réforme de la PMA, le porte-parole du gouvernement a précisé qu'il s'agissait désormais de trouver "le meilleur véhicule législatif qui permettra d'élargir ces droits".





"Il est important de chercher le plus large consensus" et de rechercher la "sérénité", a-t-il également observé, estimant qu'il ne fallait "surtout pas avoir des positions trop fermes, trop dogmatiques qui opposeraient les uns et les autres". "On sait les tensions, les crispations qui pourraient en naître", a conclu Christophe Castaner.