Le gouvernement songerait à baisser les APL dès la rentrée prochaine

Lors de son discours de politique générale le 4 juillet dernier, le Premier ministre Edouard Philippe avait clairement annoncé que la France allait devoir faire des économies pour les prochaines années. Il avait notamment visé les aides au logement et plus particulièrement l’aide personnalisée au logement plus connue sous le nom d’APL. "Nous dépensons deux fois plus que nos voisins européens dans l'aide au logement, et les Français éprouvent toujours autant de difficultés à se loger", avait déclaré Edouard Philippe devant l'Assemblée nationale.





Très prisée des étudiants, cette aide pose beaucoup de problèmes aux pouvoir publics au vu du montant qu’elle représente (20 milliards d’euros en 2016). Le gouvernement songerait à le baisser de manière conséquente dès la rentrée prochaine. Environ 800.000 étudiants touchent chaque année cette aide essentielle pour eux notamment pour payer des loyers de plus en plus chers.