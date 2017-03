VIDÉO - "Le Grand Débat" : Chirac, Mitterrand, Hollande... Ces moments où les duels télévisés ont basculé

Que retiendra-t-on de ce premier "Grand débat" d'avant le premier tour ? Il promet d'être très regardé et l'enjeu est donc majeur pour les 5 candidats, qui s'y sont activement préparés. Et notamment pour François Fillon et Benoît Hamon, qui avaient brillé lors des débats des primaires de droite et de gauche, mais sont désormais en position beaucoup moins favorable... Une choses est sûre, certaines images de ce lundi soir resteront, à leur tour, dans l'histoire.





