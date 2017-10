Le Grand Entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI : ces trois écueils que doit éviter le président

L'exercice est périlleux. Cinq mois après son élection, Emmanuel Macron s'est enfin décidé à se plier à l'interview télévisée... Et le moment choisi est tout sauf anodin. Un wagon de mesures impopulaires vient de passer et, juste avant les vacances de la Toussaint et alors que la page de l'apprentissage et la formation professionnelle va commencer à s'écrire, le président estime que "c'est le moment", comme il l'a indiqué début octobre à son staff, selon le JDD.

Reste que l'entretien, face à trois journalistes de TF1 et LCI, recèle de chausse-trappes... qu'il lui faudra esquiver :





• Synthétiser sa "pensée complexe"... sans être rébarbartif

Lorsqu’Emmanuel Macron avait annoncé qu’il ne donnerait pas d’interview télévisée le 14 Juillet dernier, son entourage avait expliqué qu’il n’y avait "pas de refus d’obstacle avec la presse" mais que la "pensée complexe" du président se prêtait mal au jeu des questions-réponses avec des journalistes. Ce dimanche, le président devra pourtant faire un effort pour répondre à leurs questions, et trouver des mots simples pour expliquer ses réformes passées et à venir aux téléspectateurs.





Emmanuel Macron devra revenir sur la réforme du Code du travail, qui provoque beaucoup d’inquiétudes, et expliquer ce qu’il compte mettre en place dans la réforme de l’assurance chômage, de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le deuxième grand chantier du quinquennat ouvert il y a quelques jours. Le président sera aussi interrogé sur la sécurité, alors que l’Assemblée a voté la loi antiterroriste "renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme". Il devra se défendre de mener une politique de droite, de libéraliser à outrance le marché du travail, et prouver que les Français gagneront en pouvoir d’achat dès le mois de janvier prochain.