Le Grand Entretien d'Emmanuel Macron sur TF1 et LCI : pourquoi le président parle-t-il... et pourquoi maintenant ?

En effet, depuis le 7 mai dernier, Emmanuel Macron verrouille sa communication et s’exprime peu. Pour s’adresser aux Français ou rendre compte de son action, il a souvent évité de passer par les médias traditionnels et préféré l’expression directe sur internet, via ses propres réseaux sociaux. Cet été, le président avait notamment boycotté la traditionnelle interview du 14 Juillet, et donné seulement deux entretiens : l’un à huit journaux français et européens (Le Figaro pour la France), centrée sur ses projets de réforme de l’Europe, l’autre à Ouest-France et aux douze quotidiens allemands du groupe Funke.





Mais le président et son équipe de communication ont décidé de revoir un peu leur stratégie de communication à la fin de l'été, après la lourde chute d'Emmanuel Macron dans les sondages. Il s’exprime davantage, et a accordé fin août une interview fleuve de plus de 20 pages au magazine Le Point. Le 19 septembre, pendant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, il avait aussi accordé un entretien d’une vingtaine de minutes à CNN international.





Ce samedi 14 octobre, à la veille du Grand Entretien sur TF1 et LCI, le président fait la Une du journal allemand Der Spiegel. Il y assume notamment son choix de rester peu bavard dans les médias : "Pour un président, être constamment en train de parler avec des journalistes, être constamment entouré de journalistes, n’a rien à voir avec le fait d’être proche du peuple."