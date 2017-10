Le Grand Entretien de Macron sur TF1 et LCI : comment le président s'est-il préparé pour ce grand oral ?

Au menu : style présidentiel, politique économique et sociale, action internationale. Des thèmes qu'il travaille depuis samedi à la résidence présidentielle de la Lanterne à Versailles, grâce à des fiches fournies par ses collaborateurs. Sa garde rapprochée : le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler, la conseillère en communication Sibeth Ndiaye, la plume Sylvain Fort, le porte-parole - et ex-journaliste - Bruno Roger-Petit, et Ismaël Emelien son conseiller spécial présenté comme le stratège du président, sont également à ses côtés. "Mais il va beaucoup travailler seul, lire, décanter, comme il l'a toujours fait pour les émissions et les débats pendant la campagne", confie un proche dans le JDD.