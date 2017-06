Le maire LR d'Orléans multiplie son indemnité par quatre : la polémique expliquée

À titre de comparaison, pour des villes de même taille qu'Orléans (environ 115.000 habitants et 300.000 habitants dans l'agglomération), on retrouve des niveaux de rémunération semblables, c'est à dire le maximum autorisé. Pierre-Christophe Baguet, maire (LR) de Boulogne-Billancourt, perçoit 2.760 euros payés par la commune et 5.512 euros par la communauté d'agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO), soit 8.272 euros, rapporte Le Parisien.





À Mulhouse, le maire Jean Rottner (LR) perçoit 5.512,12 euros bruts d’indemnité mensuelle, soit le maximum pour un maire, lit-on dans L'Alsace. Tout comme Jean-Louis Fousseret (PS) à Besançon, qui touche en plus 2.759,86 euros en tant que président de l'agglomération, pour un total de... 8.272 euros, rappelle France 3.