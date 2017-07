Le ministre de l’Agriculture l’assure : il s’entend "très bien" avec Nicolas Hulot

"Je m’entends très bien avec Nicolas Hulot." Invité de LCI ce lundi matin, le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation n’a pas manqué de souligner la bonne relation qu’il entretenait avec son homologue de la Transition écologique et solidaire. "Nous partageons beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui font notre identité politique", a-t-il ainsi assuré. "Nous avons envie de travailler ensemble et de réussir ensemble, parce que nous voulons que ce gouvernement réussisse."





Une bonne entente qui n’était toutefois pas évidente si l’on remonte aux premières semaines de la nouvelle équipe gouvernementale. Opposés fin juin sur la question des insecticides "tueurs d'abeilles", les deux hommes avaient en effet dû être départagés par Edouard Philippe, qui avait fini par donner raison à l’ancien animateur d’Ushuaia. "Les arbitrages sont rendus, c’est l’autorité du Premier ministre et du président de la République", a seulement commenté le ministre.