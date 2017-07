Le pari délicat de Benoît Hamon, qui quitte le Parti socialiste pour refonder la gauche

NOUVEAU DEPART - L'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon (6.36% des voix au premier tour) a annoncé qu'il quittait le Parti socialiste ce samedi 1er juillet, lors du rassemblement sur la pelouse de Reuilly. L'ambition est grande et particulièrement délicate : poser les bases d'une refondation de la gauche après la débâcle du PS et de ses alliés aux législatives, tout en isolant les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon.

Benoît Hamon a eu beau renier en partie l'héritage de François Hollande, il en a gardé, ce 1er juillet, au moins une spécificité : la grisaille des jours de grands événements. C'est en effet sous un ciel bien terne que l'ex-candidat socialiste à la présidentielle a convié les citoyens de gauche, samedi, à venir refonder la gauche à l'occasion d'un grand atelier citoyen sur le pelouse de Reuilly, dans le XIIe arrondissement de Paris. "Si on n'est pas mouillé un jour de baptême, ce n'est pas bon", en a rigolé l'intéressé avant son discours. Par chance, les averses se sont tues en début d'après-midi, laissant place à une simple grisaille, puis à un beau ciel bleu plus propice aux déambulations et aux grands discours, devant un auditoire revendiqué de 11.000 personnes.

"Il faut changer de cadre. Il y a 30 ans, j'ai adhéré au PS. J'ai rejoint ce parti avec des rêves plein la tête. J'y ai passé 30 longues et belles années. J'ai aimé passionnément ce parti. J'ai décidé de quitter le PS. J'ai acquis la conviction que je serai plus utile en dehors" Benoît Hamon

L'enjeu de ce premier rendez-vous était crucial pour celui qui se donne pour objectif de contribuer à la refondation de la gauche. Alors que le PS a subi une débâcle historique aux législatives (il est passé d'une majorité absolue à 30 députés), son petit groupe parlementaire rebaptisé "Nouvelle gauche" subit l'assaut des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, bien décidés à incarner la "vraie" opposition parlementaire et à parler beaucoup plus fort. L'exercice est d'autant plus délicat que Benoît Hamon doit assumer le score le plus faible de l'histoire du PS à une élection présidentielle (6.36% au premier tour), puis son échec personnel aux législatives.

Ce "Mouvement du 1er juillet", annoncé depuis plusieurs semaines et bardé d'un nouveau logo qui ne garde rien de celui du Parti socialiste, sauf la couleur, avait convié auparavant, pour des prises de paroles, membres de la société civile, "intellectuels", "ouvriers", journalistes ou associatifs, ainsi qu'un "barcamp" pour parler "pouvoir citoyen" "et éducation populaire", en présence de nombreuses figures de l'aile gauche du PS, de l'ex-ministre grec Yanis Varoufakis et de l'écologiste Cécile Duflot.