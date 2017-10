"Le président sera reçu comme une personne lambda" : pas de tapis rouge pour Macron chez les Whirlpool d'Amiens

Quant à la CGT, elle appelle à un rassemblement à Amiens ce mardi, "afin de dévoiler cette supercherie, d'exprimer nos colères et eixigences", comme on peut le lire via un communiqué sur son site internet. Le syndicat y dénonce même une "opération de communication qui vise en réalité à satisfaire l'appétit gargantuesque du MEDEF et des plus fortunés".