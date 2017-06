Le PS se dit "clairement dans l'opposition", les partisans de Benoît Hamon pas satisfaits

Cette position était déjà celle qui s'était dégagée des travaux du Bureau national du parti, mardi après-midi. Dans l'après-midi, Jean-Christophe Cambadélis avait également prévenu : "la majorité (la motion majoritaire du PS, NDLR) s'est réunie ce matin, et elle va préconiser au conseil national un vote de clarification et avec Emmanuel Macron et avec Jean-Luc Mélenchon, l'idée que nous ne serons pas dans la majorité présidentielle et donc que nous ne voterons pas la confiance" au gouvernement d'Edouard Philippe, le 4 juillet".