Le Sénat adopte le controversé projet de loi antiterroriste

Ce projet de loi inscrit dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence, comme les assignations à résidence à l'échelle d'une commune, décidée par le ministère de l'Intérieur et pas par un juge. Les perquisitions administratives, de jour comme de nuit, pourront être décidées par les préfets, si le juge des libertés et de la détention spécialisé en matière de terrorisme à Paris donne son autorisation préalable.





Le texte pérennise par ailleurs le système de suivi des données des dossiers de passagers aériens (PNR) et autorise la création d'un nouveau traitement automatisé de données à caractère personnel pour les voyageurs de transports maritimes. Il instaure un nouveau cadre légal de surveillance des communications hertziennes et élargit les possibilités de contrôle dans les zones frontalières.





En séance publique, le Sénat a proposé des mécanismes d'évaluation et d'encadrement des associations de prévention et de lutte contre la radicalisation, et autorisé les agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP à transmettre en temps réel les images captées par leurs caméras individuelles lorsque leur sécurité est menacée.