Le style d'Emmanuel Macron hier ? "Un président qui assume et qui veut continuer de garder ce parler-vrai"

DÉCRYPTAGE - Le président de la République Emmanuel Macron a abordé plusieurs sujets politiques dimanche lors de son grand entretien exclusif sur TF1 et LCI. Selon notre journaliste Amandine Atalaya, le chef de l’Etat était hier "détendu" hors antenne, et sur le plateau c'était "un président qui assume et qui veut continuer de garder ce parler-vrai".