Le Syndicat de la magistrature dénonce les "menaces édifiantes" de Marine Le Pen

Ils ont, en effet, estimé que le Parquet national financier, qui a ouvert une enquête préliminaire il y a un mois et a confié vendredi les investigations à trois juges d'instruction sur des soupçons d'emplois fictifs visant la famille de François Fillon, n'était pas compétent et agissait en violation du principe de séparation des pouvoirs. Proche de François Fillon, le président LR du Sénat Gérard Larcher a, quant à lui, appelé dimanche la justice à faire preuve de "retenue" dans ses enquêtes sur François Fillon et le Front national.





"Rétifs à l’égalité devant la loi, certains membres de la classe politique prétendent se construire une immunité pénale et c’est par l’intimidation qu'ils veulent l’imposer (…) Que l’autorité judiciaire ose faire son travail, enquêter sur les infractions à la loi pénale qui lui ont été dénoncées, constitue pour eux un crime de lèse-candidat ", s'est indigné le Syndicat de la magistrature. Rappelant que "la loi est la même pour tous" et que "la séparation des pouvoirs n’est pas l’impunité organisée au profit des élus et de ceux qui aspirent à l’être", le Syndicat de la magistrature a appelé à ce que cessent "ces attaques délétères contre la justice".