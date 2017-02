Le tirage au sort en politique : Hamon, Mélenchon et Macron le proposent... une idée neuve ?

Sans doute ont-ils tous jeté un œil aux exemples de l’Islande et de l’Irlande, deux Etats ayant mis en pratique le tirage au sort en politique ces dernières années. Dans le pays du trèfle, une convention constitutionnelle, composée de 34 responsables politiques et de 66 citoyens représentatifs de l’électorat irlandais (en âge et en genre) tirés au sort, a en effet vu le jour en 2013. Créée à l’initiative du Parlement, cette commission a débattu durant un an de la révision de la Constitution, sur des sujets tels que la réduction de l'âge légal pour voter, le mariage homosexuel ou la place des femmes en politique. Preuve de l’efficacité de la démarche, plusieurs de ces préconisations ont depuis été soumises à référendum en Irlande.





Trois en plus tôt et quelque 1500 kilomètres plus au nord, l’Islande avait également tenté l’expérience. En 2010 en effet, le pays qui traversait alors péniblement la crise financière décide de modifier sa constitution, considérée comme dépassée. Cette-fois, une assemblée composée de 1000 personnes tirées au sort est chargée de mener les travaux préparatoires à l’élaboration d’un nouveau texte. Si ce dernier a finalement été rejeté en 2013 suite au blocage de certains responsables publics, la participation des citoyens est considérée comme l’un des exemples les plus marquants du tirage au sort en politique.