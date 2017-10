"Leçon" de politique de DSK à Macron : en fait, les journalistes ont mal compris (selon l'Elysée)

En fait, les journalistes ont mal compris. Quand Dominique Strauss-Kahn a rappelé, mard 8 octobre, à l'occasion de l'hommage rendu à l'ancienne ministre socialiste-passée-macroniste Nicole Bricq, que "les valeurs de la gauche et les valeurs de la droite ne sont pas les mêmes" et que s'il voyait d'un bon oeil, pour "l'équilibre de la société", le fait de "les mêler", il fallait éviter de "les confondre". Mais dans cette réflexion qui n'a rien d'anodin, il ne faut surtout pas y voir une leçon à Emmanuel Macron.





Difficile, pourtant, de ne pas y voir un message fait au chantre du "et de droite, et de gauche", Emmanuel Macron, présent à la cérémonie. Même s'il vient de Dominique Strauss-Kahn, figure honnie de la gauche radicale depuis son passage aux Finances et au FMI, et dont nombre de proches ont depuis rejoint le nouveau Président (Benjamin Griveaux, Cédric O, Stanislas Guérini, Ismaël Guérini...)