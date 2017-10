Léger regain de popularité pour Macron et Philippe en septembre

Emmanuel Macron et Edouard Philippe ont vu leur popularité légèrement progresser en septembre. Le chef de l’État recueille désormais 32% d'opinions favorables, contre 30% début septembre. Ce sont surtout les sympathisants du centre (90%, +15 points en un mois) qui permettent au chef de l'État d'inverser sa courbe de popularité, alors qu'il perd 13 points chez les sympathisants Les Républicains (32% d'opinions favorables) et 3 points chez les sympathisants PS-EELV, qui demeurent toutefois 36% à émettre une opinion favorable.





Le Premier ministre Édouard Philippe recueille pour sa part 34% d'opinions favorables (+2 points). Crédité de 84% d'opinions favorables chez les centristes, Édouard Philippe séduit également 47% des sympathisants LR (+1 point sur un mois) et 15% des sympathisants d'extrême-droite (+7 points sur un mois). Sa popularité a en revanche accusé une sévère chute dans l'électorat de gauche depuis début septembre : -12 points auprès des sympathisants PS et EELV (31% d'opinions favorables) et -3 points auprès des sympathisants d'extrême-gauche (10% d'opinions favorables).





La popularité du gouvernement reste stable (29% d'opinions favorables) depuis le mois dernier, mais avec de fortes variations selon la sensibilité politique des Français interrogés : 90% des sympathisants du centre (+14 points) expriment une bonne opinion, contre 32% des électeurs Les Républicains (-8 points) et 30% des sympathisants socialistes (-11 points).