Légion d'honneur : pour sa dernière promotion, Hollande décore Pinault, Fabius, Audrey Tautou...

Sur les 562 personnes distinguées, on dénombre 453 chevaliers, 83 officiers, 18 commandeurs, six grands officiers et deux grand'croix ( François Pinault et le conseiller d'Etat François Bernard).Le scénariste-écrivain Jean-Claude Carrière et le metteur en scène Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris glanent cette distinction. Le PDG du groupe naval DCNS, Hervé Guillou a été élevé au rang d'officier. Intime de François Hollande, le patron du contre-espionnage français (DGSE) Bernard Bajolet, a été élevé au grade de grand officier tout comme l'agent des stars, Dominique Besnehard.





Deux autres proches du président intègrent cette liste. Serge Lasvignes, ancien secrétaire général du gouvernement et président du Centre Pompidou depuis 2015, ainsi que la Sylvie Hubac, ex-directrice de cabinet du président et actuelle présidente de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais ont été promu au grade de commandeur. On distingue également parmi la promotion Michelle Perrot, historienne et féministe élevée à ce grade.