Législatives : battue par Manuel Valls, l'insoumise Farida Amrani porte plainte pour fraude électorale

Leur avocat évoque "des différences très sensibles de signatures entre les premier et second tours" concernant "un nombre important d'électeurs". Au total, Farida Amrani et Ulysse Rabaté ont comptabilisés 141 signatures suspectes et ont transmis la liste aux juges.





Si le Conseil constitutionnel peut statuer sur la sincérité du scrutin, et auquel cas peut exiger une nouvelle élection, il ne peut par contre rien intenter contre les auteurs supposés de la fraude. D’où cette plainte pénale. "Le juge saisi va examiner si l'infraction est avérée et, dans le cas où il disposera d'éléments intentionnels et matériels suffisants, pourra condamner le prévenu", décrypte l’avocat Donatien de Bailliencourt au Huffington Post.