Législatives : Cazeneuve, Bartolone, Balkany, Ayrault, Tron… pourquoi ils jettent l'éponge

La ministre de la Culture Audrey Azoulay a expliqué qu’elle n’avait "jamais dit" qu’elle serait candidate, mais il se murmure pourtant que la maire de Paris Anne Hidalgo aurait mis son veto à son parachutage dans la 6e circonscription de la capitale, celle-là même remportée par Cécile Duflot en 2012. La ministre du Travail et de l’Emploi Myriam El Khomri aurait également des vues sur le 18e arrondissement, mais serait aussi dans le viseur de la patronne parisienne pour les mêmes raisons que sa comparse du gouvernement.





Mis en examen dans de nombreux dossiers, Patrick Balkany (LR) a également été sommé par Les Républicains de ne pas se représenter. Arnaud de Courson (DVD), soutien de François Fillon, lui a été préféré dans la 5e circonscription des Hauts-de-Seine (Levallois-Perret / Clichy). Une décision des "hautes sphères fillonistes" qui veulent "faire la peau à un certain nombre de sarkozystes", estime Balkany.





Dans un autre registre, le député écologiste Denis Baupin (EELV) a renoncé à présenter sa candidature. Accusé de harcèlement et agressions sexuelles par plusieurs élues écologistes, il s’est exprimé dans une lettre ouverte à ses administrés de la 10e circonscription de Paris, leur annonçant qu’il avait "décidé de ne pas être candidat aux élections législatives de 2017". "Je vais achever le mandat pour lequel j'ai été élu, au service des électeurs et électrices de ma circonscription auxquels j'expliquerai mes choix, et je verrai ultérieurement comment être le plus utile", a écrit l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale, réitérant son innocence.