Législatives : face aux risques de cyberattaque, pas de vote électronique pour les Français de l'étranger

Le vote électronique des Français de l'étranger aux législatives avait été possible pour la première fois en 2012 et s'était déroulé sans incident. Mais depuis, il y a eu les soupçons sur l'élection américaine de novembre dernier et la décision des Pays-Bas, début février, de renoncer au vote électronique pour les élections législatives du 15 mars, évoquant un risque de piratages pouvant être menés par la Chine, l’Iran et surtout la Russie.





"L’exercice du droit de vote de nos compatriotes à l’étranger pour les législatives se déroulera donc dans des conditions identiques à celles de l’élection présidentielle - c'est-à-dire au bureau de vote ou par procuration -", souligne le Quai d'Orsay, qui rappelle que le vote électronique n'a jamais été possible pour les Français de l'étranger pour l'élection présidentielle, déjà pour se prémunir de tout risque de piratage.