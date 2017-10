Les 100 premiers contributeurs de l'ISF payent 126 millions d'euros, selon Le Maire

Par ailleurs, "les 100 premiers patrimoines payent 73 millions d'euros d'ISF", a ajouté Bruno Le Maire, y voyant la preuve que "l'ISF est non seulement inefficace mais injuste, parce que les plus gros patrimoines ne payent pas l'ISF et arrivent, par l'optimisation fiscale à y échapper". "Nous allons supprimer l'ISF" pour "libérer plus de 3 milliards d'euros qui, nous le pensons, iront vers l'économie productive", a poursuivi le ministre (LREM, ex-LR), vantant le "nouveau monde fiscal".