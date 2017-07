Les affaires ? Le programme ? Macron ? En pleine reconstruction, Les Républicains interrogent leurs adhérents sur les raisons de leur échec

Pas de vacances pour les Républicains. A l'instar du Front national la semaine passée ou le PS dans quelques temps, le parti et ses cadres sont en plein réflexion pour le rénover, après les échecs de la présidentielle et des législatives. Pour sonder les 250.000 adhérents, le secrétaire général du parti Bernard Accoyer leur a adressé un questionnaire à remplir en ligne, intitulé "Questionnaire de la refondation".





Les adhérents sont invités à donner leur avis sur les valeurs essentielles que le mouvement doit porter (courage, justice sociale, mérite, travail, exemplarité, laïcité, patriotisme, sécurité, famille, liberté, responsabilité) ou quelles doivent être les priorités du parti (les questions économiques, éducatives, environnementales, européennes, internationales, régaliennes, sociales, sociétales).





Leur sont également posées des questions plus politiques et d'actualité, comme : "Croyez-vous toujours au clivage droite-gauche ?", "Plusieurs sensibilités vous paraissent-elles pouvoir coexister au sein de notre mouvement ?" Les adhérents doivent également dire si oui ou non ils souhaitent que le "système de primaire ouverte soit maintenu pour désigner le candidat de notre famille politique à l'élection présidentielle".