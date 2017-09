Les "casserolades" voulues par Mélenchon, une pratique politique aussi vieille que la République

Un petit coup d'oeil à l'histoire suffit à se rendre compte que les casseroles ne servent pas qu'à cuisiner. Jean-Luc Mélenchon est le dernier en date à vouloir poursuivre cette tradition. Lors du rassemblement des Insoumis du 23 septembre, il a appelé à "faire le plus de bruit possible" avec des casseroles le samedi 30 septembre prochain.





"Nous ferons nos casserolades, c’est-à-dire que vous allez aller avec des casseroles samedi prochain, et vous allez faire le plus de bruit possible, là où vous croyez que c’est bien de le faire. Et voici quel sera le sens du message : 'Vous nous pourrissez la vie et vous nous empêchez de rêver alors on vous empêche de dormir'", avait alors annoncé Jean-Luc Mélenchon en guise de consigne opératoire.