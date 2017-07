Les collectivités locales au régime sec : "Chacun doit faire des efforts", justifie le ministre Jacques Mézard

Compréhension, écoute, mais fermeté. C’est, en trois mots ainsi que pourrait être résumée la position de Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, au lendemain de la première Conférence des territoires.





Invité sur LCI ce mardi matin, le ministre est revenu sur une des mesures officialisées la veille : les collectivités territoriales vont devoir réaliser 13 milliards d’euros d’économies d’ici 2022, 3 milliards de plus que ce qui était annoncé dans le programme du candidat Macron. Une grosse pilule à avaler, pour des collectivités et élus locaux qui commencent à avoir l’impression d’être la seule variable d’ajustement dans les efforts à faire, appelés à se serrer la ceinture depuis plusieurs années. "Je suis persuadé qu’il faut revenir à un équilibre général, a rappelé Jacques Mézard sur LCI. L’Etat doit donner l’exemple, réduire le déficit est une grande cause nationale, mais chacun doit faire des efforts." Dans un quinquennat dont le mot d’ordre est le redressement des finances, le ministre insiste : "Le message est très clair. Nous demandons aux collectivités de faire des efforts dans leur fonctionnement. Elles l’ont déjà fait, mais il faut en réaliser encore. Nous avons cet impératif."