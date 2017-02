Les congés maternité et paternité rallongés... jusqu'à quand ?

L'allongement du congé maternité a donné lieu à un moment de flottement dans l'hémicycle. Après un vote favorable des députés, le gouvernement, représenté par la secrétaire d'Etat chargée de la Formation professionnelle, Clotilde Valter, a demandé à la fin des débats une seconde délibération pour supprimer cette mesure, arguant d'un coût de l'ordre de 280 millions d'euros.





Un geste qui a provoqué la colère des députés du Front de gauche. "Je serais à votre place, j'aurais honte d'arriver à un tel résultat tellement les décisions sont contraires aux discours que vous pouvez tenir", a lancé leur chef de file André Chassaigne, alors que Mme Valter avait évoqué peu avant "un combat historique de la gauche" pour l'égalité. "Il n'y a plus rien dans cette loi", s'est aussi désolée Mme Buffet, se disant prête à... ne pas voter son propre texte examiné dans le cadre d'une journée réservée au groupe ("niche parlementaire").





Mais après un scrutin public qui a abouti à un vote de 9 voix pour et 9 voix contre, bloquant l'initiative de suppression gouvernementale, conformément à la règle en cas d'égalité, le député Michel Issindou a ramené le calme. Il a proposé "dans une belle harmonie" de voter la proposition de loi "qui prospèrera ou non en fonction de l'évolution de cette proposition au Sénat à la législature suivante, parce qu'elle ne reviendra pas devant nous avant de nombreux mois, et devant d'autres, vraisemblablement, que nous-mêmes". Et pour cause : le Parlement suspend ses travaux fin février pour cause de campagne électorale.