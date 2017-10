Les députés de la France Insoumise ne veulent plus de séance de nuit... mais que dit le règlement ?

L'amendement est passé inaperçu, masqué par la polémique sur le drapeau européen que les députés insoumis veulent retirer de l'Assemblée. Mercredi matin, le groupe de Jean-Luc Mélenchon a défendu, en commission des lois, une proposition visant à "réorganiser" l'organisation des débats parlementaires afin d'en finir avec les séances nocturnes.





Des séances sans fin qui n'ont cessé de se multiplier ces derniers mois, notamment lors des débats sur le renforcement du dialogue social et, plus encore, sur la moralisation de la vie publique, lors desquels des députés de la majorité, noyés sous les amendements, s'étaient trompés dans leur vote après 35 heures de discussions. On ne compte plus ces séances où, dans un hémicycle plus ou moins clairsemé, les derniers parlementaires présents s'endorment sur leur siège. En 2013, les 110 heures de débats sur le "mariage pour tous", et quelque 5.000 amendements, avaient notamment conduit les députés à enchaîner plusieurs nuits blanches.