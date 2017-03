LA GAUCHE À LA SAUCE HOLLANDAISE : Posez toutes vos questions à Yves Calvi et ses invités !

Roland CAYROL

Politologue et chercheur associé au laboratoire politique de Science Po, le CEVIPOF. Il est également Directeur du Centre d’études et d’analyses, le CETAN et auteur de « Tenez enfin vos promesses » chez Fayard.





Jean-Daniel LEVY

Politologue et sondeur. Il est Directeur du département « Politique & Opinion » de Harris Interactive.





Catherine NAY

Éditorialiste politique à Europe 1, on la retrouve aussi dans les colonnes de « Valeurs Actuelles ». Elle est l'auteure de : « L’Impétueux », disponible en poche.





Jean GARRIGUES

Président du Comité d’histoire parlementaire et politique, spécialiste d’histoire politique. Il enseigne l’histoire contemporaine à l’université d’Orléans et vient de paraître : « Présidents. Au cœur du pouvoir » au Faune Editeur