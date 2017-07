Les journalistes, Mélenchon et Philippe : les messages (plus ou moins) cryptés de Macron à Versailles

Ça ne va pas être simple. Voilà en substance le message transmis par Emmanuel Macron à son Premier ministre au cours de ce discours. "La France n'est pas un pays qui se réforme, c'est faux. Pardon, monsieur le Premier ministre, de vous annoncer aujourd'hui devant le Congrès cette mauvaise nouvelle" lui a-t-il dit. "La France est un pays qui résiste aussi longtemps qu'il est possible de ne pas réformer, un pays qui se cabre quand on lui parle mal, quand on ne lui explique pas, quand on ne le respecte pas, quand on ne parle pas à sa dignité et à son intelligence."





Une référence aux manifestations massives du printemps 2016 contre la loi El Khomri et, peut-être, à venir ? C'est fort possible. En tout cas, voilà Edouard Philippe dûment informé des difficultés qui se profilent à l'horizon, alors que les lois d'habilitation à réformer le code du travail par ordonnances seront soumises au vote le 12 juillet pour une mise en application dès la fin de l'été.