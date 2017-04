LES "ONZE" : MACRON EN DÉFENSE, FILLON EN ATTAQUE - Répondez à notre instantané du jour

Cette fois-ci, ils seront tous là. Après la première joute verbale organisée par TF1 et LCI entre les cinq favoris des sondages, les candidats à la présidence de la République participeront ce soir, à un nouvel exercice. Durant près de 3h30, Laurence Ferrari (CNews) et Ruth Elkrief (BFMTV) interrogeront les prétendants à l'Élysée sur leurs intentions, chacun disposant au total de 15 minutes pour répondre et s'interpeller. Au programme, trois sujets : l'emploi, le modèle social et la protection des Français. Mais ce débat suffira-t-il à éclaircir les électeurs ?